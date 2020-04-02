Банк ДОМ.РФ снизил ставки по потребительским кредитам в размере от 300 тыс. до 1 млн рублей на весь срок кредитования, говорится в сообщении кредитной организации. Максимальная сумма потребкредита – 3 млн рублей сроком от двух до семи лет с возможностью досрочного погашения без комиссий.

Воспользоваться снижением ставок могут клиенты, подтвердив доход справкой 2-НДФЛ, справкой по форме банка, справкой о заявленном доходе или выпиской с зарплатного счета, открытого в другом банке.

Рефинансировать кредит можно по ставке от 7,5% годовых – с возможностью объединения в один продукт неограниченного количества кредитов. При рефинансировании можно получить дополнительные средства на любые цели сверх рефинансируемых сумм. Получить новый кредит наличными можно по ставке от 8,5% годовых.