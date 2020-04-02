На валютных торгах Московской биржи рубль в середине дня четверга демонстрирует укрепление к иностранным денежным единицам.

На 13:00 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 78,37 рубля (минус почти 43 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 85,69 рубля (минус 62 копейки).

Диапазоны котировок с начала сессии составляют 77,36—78,54 рубля за доллар и 84,5—86,28 рубля за евро.

Ранее ЦБ установил официальные курсы валют до 6 апреля. Так, курс доллара составляет 77,7325 рубля. Официальный курс евро — 85,7389 рубля.