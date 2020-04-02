Хоум Кредит Банк объявляет о поэтапном переходе к единому мобильному приложению. Оно будет функционировать на базе сервиса «Мой кредит» (веб- и мобильной версий), говорится в релизе финучреждения.

Поддержка старых приложений — интернет- и мобильного банка — будет постепенно прекращаться. Так, с 1 апреля функцией пополнения своей карты с карты стороннего банка можно будет воспользоваться только в «Моем кредите».

«Мой кредит» был создан в 2015 году с целью вовлечения как можно большего количества клиентов банка в пользование мобильными сервисами. Изначально «Мой кредит» предназначался только для кредитных клиентов, что видно из его названия. В нем не было информации о депозитах и дебетовых картах, нельзя было совершать платежи и переводы. Постепенно «Мой кредит» трансформировался в полнофункциональное банковское приложение... Развитие приложения продолжается, и в ближайшее время сервис «Мой кредит» будет переименован», — заключили в банке.