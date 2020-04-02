Сбербанк объявил финальные параметры кредитов под 0% на зарплату сотрудников предприятий пострадавших от пандемии отраслей. Согласно этим параметрам, по истечении шести месяцев ставка повысится до 4% годовых, сообщил зампред правления банка Анатолий Попов.

«Сегодня мы обсудили финальные параметры кредитов под 0% на зарплату сотрудников предприятий пострадавших отраслей. В Сбербанке такой кредит могут получить так называемые зарплатные клиенты — компании, чьи сотрудники получают у нас заработную плату. Кредит выдается на срок до 12 месяцев с предоставлением отсрочки основного долга на шесть месяцев, при этом ставка по кредиту составляет 0% на период шести месяцев. По истечении полугода ставка повышается до 4% годовых», — сказал он.

Сенаторы одобрили снижение соцвзносов для малого и среднего бизнеса Данная норма начнет действовать уже с 1 апреля 2020 года.

Попов уточнил, что такие кредиты являются целевыми, выдаются исключительно на заработную плату и связанные с ней платежи (например, оплата страховых взносов), а размер кредита рассчитывается исходя из МРОТ.

По словам замглавы правления банка, кредит выдается ежемесячными траншами согласно зарплатному списку, в соответствии с зарплатным реестром. Каждый месяц транш переводится по новому актуальному реестру. При этом Сбербанк проконтролирует, чтобы средства зачислялись на счета сотрудников предприятия.