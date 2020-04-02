Банк «Открытие» продолжит обслуживание карт с истекшим сроком действия. Воспользоваться этой возможностью могут держатели кредитных и дебетовых карт платежных систем Visa, Mastercard и «Мир», срок действия которых завершился в марте этого года, говорится в релизе финучреждения.



Предложение действует для всех карточных продуктов «Открытия».

«Клиентам, находящимся в самоизоляции, больше не нужно идти в отделение или контактировать с курьером банка, чтобы перевыпустить свою карту. Мы не ограничиваем время использования пластика с истекшим сроком действия до тех пор, пока не прояснится ситуация с окончанием карантина», — прокомментировал начальник управления трансакционного бизнеса банка «Открытие» Дмитрий Бочеров.

Помимо этого, «Открытие» поддержит клиентов других банков, которые будут готовы продлить действие карт с истекшим сроком. Такие карты со 2 апреля будут приниматься во всей эквайринговой сети «Открытия».