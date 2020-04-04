Клиенты банка «Русский Стандарт» теперь могут выбрать новые категории для получения повышенного кешбэка 5% и 10% по картам банка, подключенным к программе лояльности RS Cashback, говорится в релизе финучреждения.



Так, во II квартале 2020 года категория «Книги и журналы» будет предложена практически всем участникам RS Cashback. Кроме того, всем клиентам на выбор будут предложены такие категории, как: «Прокат автомобилей/каршеринг» и «Аптеки».

Для клиентов, открывших карту Platinum с апреля, будет начисляться повышенный кешбэк 5% в наиболее популярных категориях: «АЗС», «Магнит», «Товары для дома», «Детская одежда», «Спорттовары», «Развлечения» и «Аэрофлот».

Клиент может выбрать три из семи предложенных категорий в каждом квартале 2020 года. Новые категории станут доступны для выбора только в начале следующего квартала.

В «Русском Стандарте» напомнили, что, помимо повышенного кешбэка 5% для всех карт и 10% для карт Black, в рамках акции клиентам возвращается 1% от суммы покупок по карте, участвующей в программе RS Cashback, а также до 25% кешбэка при покупках у партнеров программы в рамках акций.