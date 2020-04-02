Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков направил письмо премьеру РФ Михаилу Мишустину с предложением мер по поддержке экономики, сохранению рабочих мест и доходов граждан. В частности, предлагается начать национализацию стратегически важных компаний, обращает внимание РБК .

«Падение стоимости акций компаний, экономические проблемы предприятий могут привести к росту спекулятивных сделок с целью захвата предприятий. В связи с этим считаем необходимым срочно разработать механизм национализации предприятий, важных для экономики России и обеспечения социальной стабильности, и приступить к его практическому использованию», — пишет Шмаков. Определять такие стратегические предприятия нужно с помощью Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Эта структура работает при правительстве, ее координатором является вице-премьер Татьяна Голикова. В комиссию входят представители профсоюзов, общероссийских объединений и правительства.

Также Шмаков предлагает на год установить мораторий на реприватизацию попавших в государственную собственность структур. Вновь передавать их в частное владение можно только с учетом мнения отраслевого профсоюза, считает председатель ФНПР.

Среди других мер, которые предлагает Шмаков, отмена 13-процентного налога на доходы физических лиц для тех работников, труд которых оплачивается на уровне МРОТ (12 130 рублей с 1 января 2020 года) и ниже.



Кризис в российской экономике оказался связан с пандемией коронавируса и падением цен на нефть после развала соглашения ОПЕК+. Правительство Михаила Мишустина объявило о серии мер по поддержке экономики и бизнеса. В их числе кредитные каникулы для малого и среднего бизнеса, а также для граждан, оказавшихся в сложном положении, снижение социальных взносов работодателей, предоставление финансовой помощи пострадавшим отраслям, например транспорту и туризму. По оценке главы Счетной палаты Алексея Кудрина, при пессимистичном сценарии в России может повториться ситуация 2009 года, когда падение ВВП составило 8%.