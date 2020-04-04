Ситибанк улучшил условия обслуживания по дебетовым картам и премиальным пакетам, следует из релиза финучреждения.



Банк будет компенсировать комиссию в полном размере за обслуживание пакета в виде баллов по программе «Кешбэк по дебетовой карте», исходя из расчета 1 балл = 1 рубль, тем клиентам, которые не смогли выполнить квалификационные требования в апреле.

«Компенсацию получат владельцы дебетовых карт «CitiOne+», в том числе обслуживающиеcя по индивидуальному зарплатному проекту («Профессионал», «Специалист»). Новые условия также распространяются на обладателей премиальных пакетов «Citi Priority» (включая индивидуальное зарплатное обслуживание «Эксперт» и «Гуру»)», — сказано в сообщении.

Кроме того, Ситибанк внес ряд изменений в тарифы по пакетам «CitiOne+» и «Citi Priority»:

