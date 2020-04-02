Совет Федерации на внеочередном заседании в четверг одобрил закон, расширяющий перечень случаев признания просроченных платежей в бюджет безнадежными ко взысканию. Речь идет о долгах компаний-банкротов и банкротов — физических лиц. Документ вносит поправки в Бюджетный кодекс РФ.

Сейчас в Бюджетном кодексе есть сокращенный перечень случаев признания платежей безнадежными ко взысканию: банкротство индивидуальных предпринимателей, ликвидация юридических лиц и смерть граждан. Одобренный закон относит к таким случаям признание банкротом гражданина, который не является индивидуальным предпринимателем. Долг будет безнадежным и в случае исключения юрлица по решению регистрирующего органа из единого госреестра юрлиц и наличия ранее вынесенного судебным приставом-исполнителем постановления об отсутствии у должника имущества, на которое может быть наложено взыскание.

Во втором чтении одобрено расширение перечня безнадежных долгов перед бюджетом Документ вносит поправки в Бюджетный кодекс РФ.

По мнению правительства, эти нормы «нивелируют риски необоснованного признания безнадежной ко взысканию и последующего списания задолженности, потенциально возможной к поступлению в бюджетную систему РФ».

Допускается также возможность признания безнадежной ко взысканию задолженности по платежам в бюджет в случае освобождения гражданина от исполнения наказания в виде штрафа в порядке амнистии и помилования.