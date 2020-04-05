Энергомашбанк с целью поддержки бизнеса своих клиентов запустил акцию «Бизнес-каникулы» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в рамках которой клиенты будут получать 4% на остаток. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Акция распространяется на клиентов Энергомашбанка — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в Санкт-Петербурге и Ленинградской области и имеющих по состоянию на 1 апреля 2020 года открытый расчетный счет», — говорится в релизе.

Подключившимся к акции компаниям и предпринимателям в период по 15 апреля 2020 года будут начисляться на остаток от 10 рублей на расчетном счете в рублях проценты в размере 4% годовых. Для участия в акции достаточно направить в банк заявление.

«Дополнив сервис по расчетно-кассовому обслуживанию предложением о начислении повышенной процентной ставки на остаток на счете, мы хотим помочь юридическим лицам и предпринимателям сохранить и приумножить денежные средства», — комментирует заместитель генерального директора — председателя правления Энергомашбанка Татьяна Бойкова.