Bank of America резко ухудшил прогноз по спаду экономики России в 2020 году на фоне распространения коронавируса: экономисты банка ожидают снижения ВВП на 5,6% вместо 1% ранее, при этом в следующем году экономика может вырасти на 6,4%, говорится в комментарии банка.

«Мы прогнозируем глубочайшую рецессию в восточноевропейских странах (России, Украине…), экономики которых, по нашему мнению, находятся на пути к снижению на 5—6%», — пишут они.

Новый прогноз банка по России на текущий год предполагает сокращение ВВП на 5,6% против снижения на 1% ранее. В 2021 году, напротив, ожидается рост на 6,4%, тогда как в предыдущем прогнозе он ожидался на уровне 4,1%. «Будущий год должен принести резкий отскок, но это произойдет, если вирус удастся поставить под контроль к лету и мы избежим масштабного экономического кризиса, помимо того что мы видим уже сегодня», — отметили в BofA.

Moody's снизило прогноз по росту ВВП России в 2020 году до 0,5% Ухудшение прогноза отражает более слабый внешний спрос и снижение покупательской способности домохозяйств.

Текущий прогноз Минэкономразвития предполагает, что рост ВВП РФ по итогам 2020 года составит 1,9%. Однако данные оценки министерство готовило в январе, и они не учитывают влияния на экономику падения цен на нефть и эффекта от распространения коронавируса. Минэкономразвития до 9 апреля представит в Кабмин обновленную версию сценарных условий социально-экономического развития экономики России на 2020—2022 годы.