Санкт-Петербургский филиал Фора-Банка в дополнение к текущим банковским продуктам предлагает клиентам новый вклад «Перспектива Премиум» под 6% годовых сроком размещения на три года. В целях безопасности и для соблюдения условий карантина вклад можно оформить в мобильном приложении или на сайте, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Перспектива Премиум» позволяет вкладчику разместить сбережения на сумму от 25 тыс. рублей на три года под 6% годовых с возможностью пополнения вклада в течение трех месяцев с момента его открытия, минимальная сумма дополнительного взноса — 10 тыс. рублей», — говорится в релизе.

Дополнительным преимуществом вклада является возможность досрочного истребования сбережений с сохранением дохода по скорректированной ставке.

Также банк усовершенствовал действующее предложение: вклад «Пенсионный Премиум» теперь можно разместить на 540 дней с максимальным доходом в 4,75%. При этом проценты ежемесячно добавляются к сумме вклада, таким образом повышая доход по нему. Кроме того, процентную часть можно снимать раз в месяц.



Для удобства клиентов действует дистанционное банковское обслуживание с повышенными мерами технической поддержки: на официальном сайте или в мобильном приложении можно совершить полный спектр банковских операций физическим и юридическим лицам. В то же время все отделения в Санкт-Петербурге и других городах присутствия продолжают работу по графику, опубликованному на сайте банка. В финучреждении подчеркивают, что в банке соблюдают все санитарные требования, направленные на предотвращение распространения вируса, и предоставляют клиентам и сотрудникам необходимые средства защиты.