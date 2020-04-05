«АльфаСтрахование» выявила более 50 случаев, имеющих признаки мошеннических действий, со стороны лиц, приобретавших полисы страхования пассажиров на железнодорожном транспорте. Потенциальный ущерб компании по данным событиям превышает 7 млн рублей, сообщает пресс-служба страховщика.

«С сентября 2019 года по настоящее время в «АльфаСтрахование» поступают обращения от круга лиц, имеющих один и тот же регион проживания (Челябинская область или Республика Башкортостан) и покупающих билеты для поездок по схожим маршрутам», — говорится в сообщении.



Группа действует по следующей схеме: приобретается недорогой билет на поезд, иногда с одного и того же адреса электронной почты. Затем инсценируются легкие повреждения во время поездки, которые подпадают под страховое событие в рамках правил страхования — ушибы или растяжения. Описываются обстоятельства получения травм следующим образом: спускалась со второй полки, вагон качнуло, получила травму руки, поставленный диагноз — «надрыв, растяжение связок плечевого сустава»; при выходе из вагона оступился на ступенях, ударился спиной и плечом, диагноз — «ушиб, растяжение связок плечевого сустава»; при подъеме в вагон споткнулся о ступень вагона, упал на локоть — диагноз «ушиб плеча».

Практически во всех случаях требующиеся для получения страховой выплаты документы выданы одними и теми же районными больницами.

«Судебно-медицинские исследования, проведенные компанией по представленным медицинским документам с привлечением внешних экспертов, показали, что по ряду событий обстоятельства получения травмы, как и сама травма, не подтверждены объективными диагностическими исследованиями, а указанные застрахованными сроки восстановления не соответствуют заявленным срокам утраты временной нетрудоспособности», — сообщает страховщик.

Проведенное сотрудниками компании расследование также показало, что большая часть застрахованных приобретали полисы добровольного страхования пассажиров иных страховых компаний с покрытием от несчастных случаев, действующим в отношении тех же самых поездок.

По ряду случаев компания обратилась в правоохранительные органы с заявлениями и продолжает подготовку обращений по другим схожим событиям для принятия процессуального решения.