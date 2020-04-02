Страховая отрасль страдает от экономического кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, ожидает снижения денежного потока и существенного роста выплат, например по страхованию ответственности туроператоров. В связи с этим Всероссийский союз страховщиков (ВСС) направил письмо на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина с просьбой рассмотреть вопрос о возможности поддержки страховой отрасли и отсрочить уплату налога на прибыль. Об этом сообщил президент ВСС Игорь Юргенс.

«В условиях развития негативной ситуации страховое сообщество оценивает потенциальные риски снижения денежного потока и существенного повышения расходов отрасли как значительные», — сказал он.

В частности, у страховщиков застрахована ответственность туроператоров на 16,5 млрд рублей, сегмента, по которому существенно ударили кризисные явления. ВСС всецело поддерживает принимаемые правительством РФ и Центральным банком меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории РФ и против экономического влияния коронавируса и волатильности на глобальных и сырьевых рынках.

Страховое сообщество прорабатывает вопросы возврата средств за страховые продукты гражданам, выезжающим за рубеж, включения заболевания в перечень рисков по продуктам и другие возможности поддержки граждан.

Кроме того, страховщики выражают готовность полностью выполнять опубликованные 20 марта 2020 года рекомендации Банка России страховым организациям удовлетворять заявления страхователя в случае предоставления заявления и официального подтверждения о наличии у него коронавирусной инфекции, о продлении срока урегулирования страховых случаев, об отсрочке платежа по договорам добровольного страхования, а также не начислять неустойку (штраф, пени) и не применять иных последствий за ненадлежащее исполнение договора добровольного страхования в течение периода временной нетрудоспособности страхователя.

«В текущих условиях представляется справедливой поддержка страховых компаний, которые с большой вероятностью понесут беспрецедентно крупные убытки, аналогичная поддержке, которая оказывается государством компаниям, работающим в иных пострадавших сферах. Мы надеемся, что правительство пойдет нам навстречу. Это облегчит страховым компаниям эффективное выполнение обязательств, что в текущих условиях крайне важно и для отрасли, и для страхователей», — сказал Юргенс.

