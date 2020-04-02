Сделка ОПЕК+ не имела бы смысла в ситуации пандемии коронавируса, поскольку спрос упал в десять раз больше предполагаемого сокращения добычи в рамках альянса. Об этом сообщил в четверг глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью радиостанции «Эхо Москвы» .

«Могу вам сказать точно, что сама сделка ОПЕК+ в таких условиях, как сегодня, абсолютно не имела бы никакого действия, даже те предложения, которые делала Саудовская Аравия о 1,5 миллиона баррелей [в сутки] сокращения добычи», — сказал он.

По словам Новака, на мировом рынке отмечается сокращение потребления нефти от 10 млн до 15 млн баррелей в сутки. «Представьте: это в десять раз больше, чем обсуждалось 6 марта в Вене. 1,5 миллиона баррелей в сутки не спасли бы ситуацию», — добавил глава Минэнерго РФ.

Реальный прирост добычи нефти стран ОПЕК с 1 апреля необходимо подтвердить цифрами, размещать объем стало сложнее, сказал Новак. «Я не уверен, что наши коллеги начали наращивать добычу, надо это все подтверждать цифрами, а не словесными интервенциями. Сейчас очень сложно размещать излишние объемы несмотря на то, что нефть Саудовской Аравии или нефть РФ наиболее конкурентоспособная в мире с точки зрения себестоимости. С каждым днем размещать становится гораздо сложнее», — сказал он, отвечая на вопрос, почему Россия не начала наращивать добычу нефти с 1 апреля.

Меры по сокращению добычи на 20 млн баррелей в сутки в рамках ОПЕК+ невозможны, нужно дождаться восстановления спроса, сказал Новак. «Основной фактор, который повлиял на снижение цен, безусловно, связан с распространением коронавируса по всему миру и теми беспрецедентными мерами, которые принимают правительства по ограничению экономической активности в странах... Эта ситуация изменится только в том случае, если начнется увеличение спроса. Невозможно принять меры по сокращению добычи нефти странами ОПЕК+ на 20 миллионов баррелей в сутки. Из общей добычи всех стран ОПЕК это, наверное, половина», — сообщил Новак.

Падение спроса на нефть в ближайшие недели продолжится, но он может сократиться еще на 20 млн баррелей в сутки. «Мы ожидаем, что сокращение потребления нефти в мире продолжится и мы можем получить выход на сокращение до 20 миллионов баррелей в сутки в ближайшие недели», — сказал он.

Российские компании разместили нефть в апреле в полном объеме, но цена не удовлетворяет никого. «Тем не менее, что важно, что отмечают наши компании: сейчас апрельские объемы размещены, <...> несмотря на то, что сократилось потребление на нефтеперерабатывающих заводах Европы. Наша нефть достаточно конкурентоспособна, и мы на апрель не видим проблем с размещением. Конечно, цена на нефть низкая, она не удовлетворяет никого», — сказал Новак.

Минэнерго России и нефтяные компании ожидают ухудшения ситуации на нефтяном рынке в ближайшие недели. «Буквально вчера общался с руководителями нефтяных компаний, обсуждали ситуацию на рынке в целом. И оценки наши все практически сходятся в одном: в ближайшие несколько недель ситуация будет на рынке еще ухудшаться, падение спроса будет продолжаться», — сказал Новак

Наращивать добычу нефти в текущей ситуации для России нецелесообразно, Минэнерго продолжает мониторить ситуацию на рынке вместе с нефтяными компаниями. Министр отметил, что ряд стран также объявляют о намерении не увеличивать добычу нефти.