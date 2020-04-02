Вспышка коронавирусной инфекции по всему миру может привести к появлению биологических паспортов, которые гарантировали бы здоровье въезжающих в разные страны людей, говорится в исследовании Deutsche Bank.

По мнению его авторов, нынешний кризис показал, что мир может измениться до неузнаваемости за пару недель. Поэтому, говорится в исследовании, не будет ничего удивительного в том, что после вспышки COVID-19 страны будут неохотно открывать границы внешнему миру.

«Вероятно, туризм будет последней отраслью, которая придет в норму. Страны предпринимали серьезные усилия, чтобы победить вирус у себя, поэтому они будут очень неохотно открывать границы без доказательств, что прибывающие туристы не являются носителями вируса. Гражданам стран, которые не смогут доказать свою «чистоту», вероятно, придется отменить путешествие», — пишут специалисты Deutsche Bank.

Таким доказательством, по их мнению, может стать биологический паспорт — специальная технология для мобильных телефонов, которая будет учитывать безопасность личных данных. При этом уже заразившиеся вирусом или те, кто находится в группе риска, смогут продолжить самоизоляцию.

«Если технология станет доступной достаточно быстро, такие «иммунные паспорта» могут способствовать туризму и путешествиям. Если нет, запрет на путешествия может быть заменен на обязательные периоды самоизоляции по прибытии. Таким образом, туризм и бизнес-путешествия, вероятно, останутся ограниченными некоторое время, даже если остальные сферы жизни вернутся в нормальное русло», — полагают авторы исследования.

Мировой экономике придется столкнуться с последствиями того, что государства обратят внимание на собственную экономику раньше, чем откроются внешнему миру. «Тем не менее к июню люди вернутся на рабочие места, магазины и рестораны заработают вновь. Возможно, число посетителей будет ограничиваться. Действительно, ведь когда в Китае многие производства открылись вновь, они попросили сотрудников сохранять социальную дистанцию», — заключают эксперты.

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 затронула практически весь мир — почти 200 стран. По последним данным ВОЗ, всего заразились свыше 820 тыс. человек, более 40 тыс. умерли.