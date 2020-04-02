Рубль завершил основную валютную сессию четверга укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:01 мск понизился на 1,2 рубля к предыдущему закрытию и составил 77,5925 рубля. С начала торговой сессии было проведено 93 тыс. сделок на 4,1 млрд долларов, диапазон котировок составил 77,305—79,2475 рубля за доллар.



Курс евро на тот же момент времени составил 84,295 рубля, уменьшившись на 2,02 рубля по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 12,3 тыс. сделок на 434,9 млн евро по курсам от 83,98 до 86,28 рубля за евро.

Доллар может продолжить снижение вплоть до 77 рублей, считает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. Впрочем, она сомневается, что это разворот. Евро отошел к 84,25 рубля и краткосрочно может оставаться в диапазоне 84—86 рублей, считает эксперт.