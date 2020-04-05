Банк «Санкт-Петербург» предлагает воспользоваться возможностями новой дебетовой виртуальной карты Visa Virtual, созданной специально для покупок товаров и услуг в Интернете. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.



«С помощью такой карты ее держатель, не выходя из дома, сможет оплачивать покупки в любых интернет-магазинах, покупать авиа-/жд-билеты через Интернет, оплачивать покупки без ограничений, online-игры, загружать музыку и фильмы и многое другое», — говорится в релизе.

Процесс оплаты виртуальной картой в Интернете аналогичен оплате обычной банковской картой. Безопасность платежей в Интернете обеспечивается специальным интернет-кодом 3D-Secure.