Банк «Открытие» отменяет комиссию за выдачу денежных средств в кассе для выплат заработной платы для действующих и потенциальных клиентов малого и среднего бизнеса из всех сегментов. Также «Открытие» отменяет плату за ежемесячное обслуживание и комиссии на основных пакетах услуг расчетно-кассового обслуживания (РКО), сообщает пресс-служба кредитной организации.

Банк «Открытие» отменяет абонентскую плату на основных пакетах услуг — «Быстрый рост» и «Свой бизнес»; комиссии за ведение счета по стандартным тарифам, за безналичные поступления на расчетные счета на пакетах услуг «Первый шаг» и «Быстрый рост» и платежи в интернет-банке сверх лимита на пакетах услуг «Первый шаг», «Быстрый рост» и «Свой бизнес».

«Предложение действует в течение трех месяцев и распространяется на всех новых клиентов — предпринимателей, а также на действующих клиентов банка из наиболее чувствительных к кризису отраслей. К ним относятся кафе и гостиницы, фитнес-клубы, кинотеатры, детские развивающие центры и другие компании сегментов спорта, отдыха и развлечений, а также заведения дополнительного образования и туристические агентства», — говорится в релизе.