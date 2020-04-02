«Билайн» предлагает своим клиентам сохранять привычную активность и больше двигаться, даже находясь дома. Для поддержания здорового образа жизни клиентов «Билайн» обновил условия популярной акции «Гиги за шаги». Даже за 1 тыс. шагов в день по дому абоненты «Билайна» получают 100 Мб дополнительного интернет-трафика в сутки или 3 Гб в месяц, сообщает пресс-служба оператора.



«С 1 апреля вместо привычных 10 000 шагов в день участникам акции можно совершать только 1 000 шагов. Этого количества достаточно для получения 100 Мб каждый день или 3 Гб в месяц дополнительного трафика к основному пакету или одного часа раздачи Интернета на дополнительные устройства в сутки для пользователей тарифов, где пакет Интернета уже безлимитный», — говорится в релизе.

Получить дополнительные гигабайты клиенты «Билайна» могут не только за шаги, но и за другие полезные привычки — за восемь часов сна («Гиги за сон»), отказ от мобильного телефона («Гиги за детокс») и за 30 минут чтения («Гиги за мозги»).



При участии во всех акциях серии «Гиги за…» общий объем дополнительного трафика составит 7,5 Гб в месяц или каждый день по одному часу раздачи Интернета для безлимитных тарифов.

Начисление интернет-трафика происходит по факту выполнения условий при положительном балансе счета. Один час бесплатной раздачи Интернета предоставляется один раз в сутки.

Акции доступны для клиентов пакетных тарифов 2018 и 2019 годов, а также для линейки тарифов «Близкие люди». Действуют они во всех регионах России, за исключением Чукотского АО, Республики Крым и города Севастополя.