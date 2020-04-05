«Ренессанс Кредит» обновил условия бонусной программы «Простые радости». Теперь держатели карт смогут выбирать категории, за покупки в которых им будут начислять повышенные бонусы. Также стала доступна возможность возврата за счет накопленных бонусов денежных средств за ранее совершенные транcакции и оплата с помощью бонусов мобильной связи и ЖКУ.

«Для получения повышенных бонусов держателю карты необходимо выбрать в мобильном приложении «Ренессанс Кредит» несколько категорий, траты в которых будут приносить ему до конца квартала до 10% от суммы чека бонусами на бонусный счет. При этом 1% будет начисляться за все остальные покупки, совершенные по карте «Ренессанс Кредит», в невыбранных категориях. Выбрать категории для получения повышенных бонусов можно только один раз в квартал», — говорится в релизе банка.

За один календарный месяц можно накопить не более 1 500 бонусов. Срок действия бонусов — 12 календарных месяцев с даты зачисления на бонусный счет.

Возврат за счет накопленных бонусов денежных средств за ранее совершенные трансакции осуществляется в мобильном банке. Клиент самостоятельно выбирает операции, которые хочет возместить за счет бонусов. Курс конвертации при возмещении операции — 1 бонус равен 1 рублю, при этом минимальный бонусный баланс, при котором возможно списание, должен быть не менее 500 бонусов. Оплата бонусами мобильной связи и ЖКУ возможна при любом бонусном балансе, курс конвертации составит 2 бонуса — 1 рубль.

Бонусы, накопленные до 25 февраля 2020 года, сохраняются на бонусном счете клиента, а срок их действия увеличивается до 12 календарных месяцев.

