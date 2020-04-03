Россияне смогут подавать заявления на пособие по безработице удаленно, пишет «Коммерсант» . Новый порядок регистрации граждан в органах занятости подготовил Минтруд. Как пояснили в министерстве, теперь, чтобы получить статус безработного, от гражданина будет достаточно заявления — справки от работодателя больше не потребуются.

Ранее президент РФ Владимир Путин в своем обращении к гражданам в связи с ситуацией с коронавирусом пообещал государственную поддержку тем россиянам, кто потеряет работу. После этого правительство России увеличило максимальную выплату по пособию по безработице до 12,3 тыс. рублей, а минимальную — до 1,5 тыс. В целом на меры по поддержке занятости в РФ правительство планирует потратить 2,6 млрд рублей.

Как пояснили в пресс-службе Минтруда, все данные, необходимые для предоставления пособия, центры занятости соберут самостоятельно путем межведомственного взаимодействия. Вместе с тем, подчеркнули в ведомстве, порядок увольнения работников не менялся, то есть те, кто сегодня узнает о будущем сокращении, сохраняют свои рабочие места еще на протяжении двух месяцев.