Бизнес попросил снять существующие ограничения на совершение сделок с жилой недвижимостью онлайн, пишут «Известия» . Для помощи строительной отрасли и рынку недвижимости страны на фоне пандемии коронавируса крупные отечественные компании при поддержке Российской гильдии риелторов направили письмо в управление президента по работе с обращениями граждан и организаций, Минстрой и комитет ГД по госстроительству и законодательству.

Ранее в России был принят федеральный закон о защите граждан от мошенников при продаже жилья с использованием электронной подписи (ЭЦП). Теперь для заключения такой сделки на вторичном рынке собственнику необходимо сначала подать заявление в Росреестр о возможности регистрации на основании документов, подписанных ЭЦП, а также обратиться в МФЦ. Риелторы просят на время карантина отменить это обязательство и наделить их правами регистрировать сделки онлайн. Предлагается разрешить собственникам квартир подавать заявление на дистанционную регистрацию через портал госуслуг, а также дать право сотрудникам удостоверяющих центров проверять документы и оформлять цифровые подписи с выездом на дом. Речь идет о сделках, которые заключаются без использования ипотеки, в первую очередь предложенные меры нужны при продаже вторичного жилья.

Цены на жилье в России могут снизиться на 10–20% Чем дольше будет продолжаться пандемия и связанные с ней ограничения, тем серьезнее пострадает рынок недвижимости.

Также Российская гильдия риелторов готовится отправить письмо в Минэкономразвития с просьбой включить сферу риелторских услуг в перечень наиболее пострадавших из-за кризиса отраслей экономики.

Как отмечают участники рынка недвижимости, за последнюю неделю зафиксирован четырехкратный рост количества онлайн-авансов на покупку жилья. Доля онлайн-броней выросла на 50% за последнюю неделю, консультации и встречи на 100% проводятся дистанционно. Также в несколько раз выросло число онлайн-оплат, показы квартир сегодня тоже проводятся в режиме онлайн. Но общее количество сделок и обращений клиентов за последнюю неделю снизилось. При этом застройщики пока еще не готовы снижать цены на жилье, поскольку надеются, что ситуация носит временный характер, пояснили эксперты.