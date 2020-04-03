Промышленное производство в России на фоне пандемии коронавируса, падения цен на нефть и ослабления рубля сократилось в марте на 1,2% в годовом выражении, пишет РБК . Такую оперативную оценку приводит Институт проблем естественных монополий (ИПЕМ). Так, индекс «ИПЕМ-производство», характеризующий состояние промышленности России, снизился на 1,2% к марту 2019 года. За январь – март снижение составило 0,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как пояснили в ИПЕМ, даже в текущих условиях сокращение объемов производства будет происходить инерционно, а не одномоментно, поскольку промышленность имеет возможность какое-то время работать «на склад». Кроме того, принимаемые карантинные меры пока затрагивают промышленность в значительно меньшей степени по сравнению с торговлей и сферой услуг. Уже сейчас очевидно, что снижение ВВП за I квартал будет гораздо более значительным, чем промышленных индексов, подчеркнули в организации.

По данным Института экономической политики имени Гайдара, в марте российская промышленность «сохранила умеренно негативные тренды», сформировавшиеся еще в 2019 году. Инвестиционные планы промышленников в марте оставались в пределах околонулевого коридора, сформировавшегося около года назад, и даже сместились в положительную плоскость, отмечают в организации. Антивирусные «каникулы» способны принципиально скорректировать инвестиционный оптимизм отечественных предприятий в следующие месяцы, подчеркивают экономисты.

В ВЭФ спрогнозировали ухудшение перспектив для России по росту экономики из-за цен на нефть Пандемия коронавируса привела к сокращению мирового спроса на нефть и топливо, поскольку правительства, стремясь замедлить распространение COVID-19, закрывают границы и ограничивают передвижение по миру.

О негативных тенденциях в промышленности в марте свидетельствуют такие индикаторы, как погрузка на железнодорожном транспорте и энергопотребление. По данным РЖД, погрузка грузов на железной дороге снизилась в марте на 5,5% по сравнению с мартом прошлого года. Среднесуточная экономическая активность по России в целом упала на 16% по итогам 30 марта, оценил Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.

В феврале, по данным Росстата, промышленность в России выросла на 3,3% год к году. При этом промышленность наряду с торговлей внесли наибольший вклад в рост ВВП в феврале — по 1 п. п., отмечало Минэкономразвития. Рост ВВП в феврале составил 2,9% в годовом выражении, следует из оценок министерства. Однако, как поясняет Минэкономразвития, значительное влияние на показатели экономической активности в феврале оказал календарный фактор. Темпы роста ВВП с исключением календарного фактора в феврале сохранились примерно на уровне января — 1,7–1,9%.