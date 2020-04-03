В Совете Федерации предложили обязать институты развития в кризисный период направить свободные ресурсы на прямую поддержку экономики, пишут «Известия» . Глава комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов написал письма первому вице-премьеру Андрею Белоусову и помощнику президента Максиму Орешкину с этим предложением. Представитель сенатора пояснил, что под фондами подразумевались институты развития в целом. В общей сложности с 2005 года на функционирование институтов развития из федерального бюджета было выделено 5 трлн рублей, однако они так и не смогли обеспечить технологический и инновационный прорыв.

Механизмы включения свободных ресурсов в непосредственную поддержку экономики могут быть разными, пояснил Кутепов. Например, это могут быть пересмотр и расширение программ фондов: выдача средств на безвозвратной основе, снижение порогов для инвестиций в проекты, либерализация условий для потенциальных участников.

Другая значимая мера из антикризисного пакета комитета СФ — это списание задолженности регионов перед федеральным бюджетом и повышение их общего порога закредитованности, полагает сенатор. Объем госдолга субъектов — более 2 трлн рублей, из которых почти половина — это займы из казны. В условиях ожидаемого падения доходов регионов нужно дать им пространство для маневра. Еще одним инструментом поддержки бизнеса может стать прямое субсидирование малых и средних предприятий (МСП) на выплату зарплаты. Андрей Кутепов предлагает выдавать организациям, оказавшихся на грани банкротства из-за пандемии и карантина, двойной МРОТ на каждого сотрудника, проиндексированный на сумму социальных отчислений.

Кабмин выделит 2,6 млрд рублей для сохранения занятости в пострадавших отраслях Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Кроме этого, в комитете по экономической политике уверены в необходимости расширения перечня приоритетных отраслей, которые могут претендовать на субсидии по процентным ставкам кредитов. В частности, в список нужно включить добычу металлов, угля, а также прочих полезных ископаемых.

По мнению экспертов, на данный момент реально вовлечь в экономику по крайней мере 100 млрд рублей свободных средств. Однако это приблизительный показатель, поскольку большая часть институтов развития — крайне закрытые организации. Но потенциал поддержки бизнеса из ресурсов фондов и корпораций может быть и выше. Институтам развития действительно следует переориентировать свои программы на поддержку экономики в кризис, полагают эксперты. Вне зависимости от того, как много свободных ресурсов скопилось на счетах у институтов развития, в период ухудшения экономических условий они должны максимально задействовать все свои ресурсы для ускорения экономики.