Решение президента РФ Владимира Путина продлить действующий с 30 марта режим нерабочих дней с сохранением за работниками заработной платы до конца апреля ускорит падение российской экономики, полагают экономисты. Об этом пишет РБК .

Карантин отнимет от роста ВВП порядка 3 п. п., полагает макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов. Спад экономики России по итогам 2020 года может составить в таком случае 2,5–3% год к году. Из-за продления режима выходных до 30 апреля российский ВВП во II квартале снизится на 6% в годовом выражении, оценили экономисты Альфа-Банка. Россия будет испытывать давление от карантинных ограничений в Евросоюзе — на долю стран ЕС приходится 43% внешнеторгового оборота. В базовом сценарии аналитики предполагают, что бизнес вернется к работе только после майских праздников, что должно привести к снижению экономической активности примерно на 20% в апреле на фоне, главным образом, заморозки работы сектора услуг и предприятий малого и среднего бизнеса (МСБ), заключили они. По итогам года ВВП России в оптимистичном сценарии упадет на 1%.

По оценкам института «Центр развития» НИУ ВШЭ, каждый нерабочий месяц обходится примерно в 2% ВВП, и если это все продлится в течение всего II квартала, то падение может быть до 6%. Если все ограничится апрелем, потери будут не такие большие. Ущерб для экономики составит 500–600 млрд рублей за одну нерабочую неделю, оценил главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах. Общие потери экономики от пяти нерабочих недель, по консервативной оценке, составят 2–2,5% ВВП, считает Табах. Чистый негативный эффект от карантинного апреля отнимет 1,5% ВВП 2020 года, считает замгендиректора ЦМАКП Владимир Сальников. Если учесть карантин других стран, то [нерабочий апрель будет стоить нам] в районе 2% ВВП, пояснил он.

Кудрин не исключил падения ВВП России на 8%, как в 2009 году По его словам, российской экономике в 2020 году потребуется поддержка общим объемом как минимум 5% ВВП.

Группа экономистов 26 марта опубликовала открытое письмо, в котором призвала власти не повторять ошибок других стран и вместо нерабочей недели ввести жесткий карантин, массовое тестирование населения и масштабные меры по поддержке экономики. Среди мер по поддержке экономики эксперты предложили, в частности, рассмотреть возможность безусловных трансферов, существенных разовых выплат пенсионерам и малоимущим. Заявленные правительством суммы поддержки экономики, по их мнению, являются абсолютно недостаточными.

На сектора, затронутые карантином больше всего (досуг, отели, рестораны, торговля, транспортировка и т. д.), приходится около 20% ВВП, хотя торговля и транспорт закрыты не полностью, говорит главный экономист банка Nordea в России Татьяна Евдокимова. Если считать, что приостановила работу только непродовольственная розница, а транспорт работает наполовину, получается, что порядка 10% экономики в том или ином виде прекратит работу на ближайший месяц, рассуждает она.

Bank of America резко ухудшил прогноз по ВВП России Экономисты банка ожидают снижения ВВП на 5,6% вместо 1% ранее.

Продолжать нести в полном объеме расходы при существенном сокращении доходов — «фантастическая проблема» не только для малого, но и среднего, крупного несырьевого бизнеса, прокомментировал руководитель Экспертного центра по налоговой и бюджетной политике, член генсовета «Деловой России» Кирилл Никитин. Государство должно разделить с бизнесом издержки от введенных ограничений. Из-за «половинчатых мер» государства возникла правовая неопределенность в отношении трудовых обязанностей сотрудников, считает Никитин. Рекомендации по работе не оформлены нормативно-правовыми актами, и бизнесу неясно, можно ли обязать отправленных по домам сотрудников работать в нерабочие дни, отметил он.