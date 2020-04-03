Минкомсвязь предложила передать для развития мобильной связи пятого поколения (5G) частоты 694–790 МГц, которые до сих пор использовали телевещатели, пишет РБК . Это следует из подготовленной министерством новой версии Концепции создания и развития сетей 5G в России, направленной в центр компетенций федерального проекта «Информационная инфраструктура». Если эти планы будут реализованы, операторы смогут претендовать на полосы 703–733 МГц и 758–788 МГц в указанном диапазоне, оценили авторы концепции. Из-за небольшого размера полосы в расчете на одного оператора максимальные скорости передачи в сетях 5G в этом диапазоне будут почти такими же, как в сетях LTE (4G), поэтому в городах-миллионниках потребуется дополнительная емкость в диапазоне от 3 до 6 ГГц.

Сейчас в диапазоне частот 694–790 МГц работают передатчики цифрового и аналогового ТВ, радиолокационные средства управления воздушным движением и полетами авиации, а также средства управления внутренних дел и другое оборудование военного и специального назначения. В частности, аналоговое ТВ может использовать указанные частоты до 19 августа 2020 года. Но для использования диапазона 694–690 МГц нужно будет получить согласие телевещателей.

Плату от использования частот предложили направить на их расчистку для запуска 5G Для владельцев средств связи устаревших технологий, которые препятствуют внедрению 5G, должна вырасти плата за спектр.

Как пояснили в Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС), если правительство решит передать диапазон 694–790 МГц под развитие связи 5G, РТРС будет готова скорректировать свою работу. Представитель Национальной медиагруппы считает, что вопрос передачи части спектра не для целей телевещания может быть рассмотрен только после реализации инициатив, предусмотренных концепцией, которую разрабатывают вещатели. В настоящее время вещателями и РТРС реализуется пилотный проект по вещанию в HD, отметил он.

«Большая четверка» неоднократно просила выделить ей для развития 5G частоты 3,4–3,8 ГГц. Без высвобождения указанной полосы использование других альтернативных диапазонов для развития сетей 5G перенесет сроки начала их полноценного внедрения на 2024–2026 годы и «приведет к существенному отставанию развития страны в сфере цифровых технологий, что непосредственно повлияет на различные аспекты экономической и технологической безопасности государства», говорится в документе.

СМИ: операторы не смогут использовать имеющиеся частоты для сетей 5G По словам представителей операторов, нет никаких подвижек в выделении диапазона 3,4—3,8 ГГц, в котором весь мир будет строить сети 5G.

В МТС и «ВымпелКоме» заявили, что пока изучают проект концепции. Операторы готовы участвовать в реализации мероприятий по высвобождению этого диапазона путем перевода телевизионного вещания в диапазон ниже 694 МГц, но это требует согласия вещателей. По словам представителя «МегаФона», в компании по-прежнему считают базовым для запуска 5G диапазон 3,4–3,8 ГГц, а предлагаемые сейчас отрезки частот 703–733 МГц и 758–788 МГц не дадут необходимых скоростей передачи данных. Как пояснил представитель «Ростелекома», расчистка полосы 3,4–3,8 ГГц потребует меньших затрат, чем указано в концепции. Представитель «Ростеха» сообщил, что необходимо выдавать разрешения на использования частот для 5G с обязательным условием строительства сетей на российском оборудовании, включенном в правительственный реестр, что позволит обеспечить информационную безопасность граждан России и сохранить цифровую независимость.