Российские фондовые индексы в пятницу начали торги с положительной динамики, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:13 мск прибавил 0,65% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 562,52 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 1,24% и равнялся 1 047,05 пункта.

«Российский фондовый рынок вчера смог подрасти, что стало возможным во многом благодаря росту нефтяных котировок перед закрытием торгов, индекс Мосбиржи прибавил почти 3%. Сегодня, учитывая складывающийся скорее неблагоприятно внешний фон на рынке акций и сырьевых рынках, индекс Мосбиржи, весьма вероятно, перейдет к снижению и протестирует сверху уровень в 2 500 пунктов», — прокомментировал главный аналитик ПСБ Роман Антонов.