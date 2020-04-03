Президент России Владимир Путин поручил Банку России к 1 мая представить предложения по повышению доступности ипотеки для населения. Как сообщает пресс-служба Кремля, поручение дано по итогам совещания с членами правительства.

«Представить предложения о мерах по стимулирующему регулированию деятельности кредитных и иных финансовых организаций в целях повышения доступности для граждан ипотечных жилищных кредитов», — говорится в перечне поручений. Срок предоставления доклада — 1 мая 2020 года.

Также ЦБ рекомендовано проанализировать совместно с акционерным обществом «ДОМ.РФ» расходы заемщиков по ипотечным кредитам, которые не входят в процентную ставку кредита, и принять меры по снижению полной стоимости таких кредитов.

Также правительству поручено представить предложения о мерах по повышению инвестиционной привлекательности проектов строительства жилья, предназначенного для предоставления по договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования и по договору найма. Кабмин должен будет также обеспечить сокращение установленных сроков предоставления земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, для индивидуального жилищного строительства и представить предложения по сокращению до одного месяца срока внесения изменений в документы территориального планирования для размещения объектов федерального, регионального и местного значения, по упрощению процедуры согласования документов территориального планирования. Правительству поручено также к 1 сентября представить предложения по упрощению процедуры государственной регистрации прав на объекты недвижимого имущества.