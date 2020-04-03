Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ проработать меры по обеспечению устойчивости системообразующих предприятий, а также сбалансированности региональных бюджетов. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля, поручение дано по итогам совещания с членами Кабинета министров.

«Правительству и органам государственной власти субъектов РФ совместно с Банком России принять меры по преодолению экономических последствий, вызванных распространением новой коронавирусной инфекции на территории России, в том числе меры по обеспечению устойчивости системообразующих и градообразующих предприятий и отраслей, устойчивости и сбалансированности бюджетов субъектов РФ, по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, а также по минимизации указанных последствий для граждан», — говорится в перечне поручений.



Срок представления первого доклада по этой теме — 15 апреля.