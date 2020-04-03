Российская валюта укрепляется к доллару и евро в начале торговой сессии пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:06 мск курс доллара расчетами «завтра» понизился на 1 копейку к уровню закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени подешевел на 25 копеек. На 10:14 мск курс доллара понизился на 2 копейки и составил 77,23 рубля, а евро подешевел до 83,49 рубля (минус 37 копеек).

Как комментировала перед открытием торгов заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова, в пятницу утром рубль может немного скорректироваться вниз после вчерашнего бурного роста или показать разнонаправленную динамику. По ее словам, снижается прогноз по курсу доллара до 77—79 рублей, а прогноз по курсу евро — до 84—86 рублей.

«На вчерашней нефти рубль сильно укрепился и в паре с долларом подошел к поддержке 77 рублей за доллар. Поводов для дальнейшего роста российской валюты нет, и сегодня ждем возврата курса в район 78—79 рублей за доллар, а если внешний фон будет ухудшаться, то и выше. Под вечер, скорее всего, возрастет вполне резонное желание сократить длинные позиции по акциям и рублю. Не исключено, что следующая неделя откроется снижением мировых индексов на фоне отсутствия успехов в борьбе с мировой пандемией коронавируса», — прогнозировал аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.