Правительство России готовится к тому, что цены на нефть в 2020 году будут находиться на уровне 20 долларов за баррель, и в этих условиях планирует нарастить размещение облигаций федерального займа, чтобы компенсировать дефицит бюджета. Такую информацию агентства Bloomberg, ссылающегося на свои источники, приводит РБК .

По словам собеседников агентства, власти могут увеличить объем заимствований на 1—1,5 трлн рублей, или 13—19 млрд долларов (план заимствований на 2020 год предполагает привлечение 2,3 трлн рублей). Возможный дефицит бюджета в этом году Минфин оценивает в 3—4 трлн рублей. В министерстве на запрос Bloomberg не ответили.

Источники агентства также сообщили, что министерство продолжит использовать средства Фонда национального благосостояния для покрытия дефицита бюджета. В начале марта после падения цен на нефть Минфин объявил о продаже валюты на рынке, напоминает Bloomberg.

Как отмечает агентство, дополнительное давление на российскую экономику оказывают меры, принятые в стране для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. В конце марта Bloomberg со ссылкой на источник сообщало, что правительство рассматривает неофициальный негативный прогноз развития ситуации с коронавирусом, согласно которому по итогам года российская экономика может сократиться на 5—10%.

По оценке Citigroup Inc., российская нефть марки Urals сейчас торгуется на уровне ниже 20 долларов за баррель, что может равняться дефициту бюджета в 2% ВВП. В марте, по данным Минфина, средняя цена Urals составила 29,17 доллара за баррель, что в 2,3 раза меньше по сравнению с мартом предыдущего года (66 долларов за баррель). 31 марта российская нефть подешевела до 13 долларов за баррель (при такой стоимости обнуляются экспортные пошлины на нефть и резко снижается НДПИ, которые приносят российскому бюджету больше трети доходов), а на следующий день ее расчетная цена стала отрицательной.

В середине марта глава Минфина Антон Силуанов заявил, что при сохранении низких цен на нефть дефицит российского бюджета составит 0,9% ВВП вместо ранее ожидавшегося профицита в 0,8%. Источники РБК отмечали, что из-за падения цен на нефть ниже базового для бюджета уровня (42,4 доллара за баррель Urals в 2020 году) на предусмотренные ранее вложения в инвестпроекты накопленных сверхдоходов от нефти может не хватить, поскольку Минфин будет вынужден продавать валюту из резервов для компенсации выпадающих нефтегазовых доходов федерального бюджета.



Цены на нефть начали снижаться 6 марта на фоне сообщений о том, что страны ОПЕК+ не смогли договориться о новом сокращении добычи, и о развале сделки. 2 апреля президент США Дональд Трамп сообщил, что российский лидер Владимир Путин провел телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Аль Саудом, однако в Кремле опровергли эту информацию. В тот же день стало известно, что саудовская сторона призвала провести срочную встречу стран — участниц ОПЕК+, чтобы прийти к справедливому соглашению о балансировке рынка. На этом фоне стоимость нефти марки Brent подскочила на 33%, до 36 долларов за баррель, однако после опровержения Кремля скорректировалась до 29,9 доллара. Цена нефти WTI выросла на 22%, до 24,7 доллара за баррель.