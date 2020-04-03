Правительство России готовится к тому, что цены на нефть в 2020 году будут находиться на уровне 20 долларов за баррель, и в этих условиях планирует нарастить размещение облигаций федерального займа, чтобы компенсировать дефицит бюджета. Такую информацию агентства Bloomberg, ссылающегося на свои источники, приводит РБК.
По словам собеседников агентства, власти могут увеличить объем заимствований на 1—1,5 трлн рублей, или 13—19 млрд долларов (план заимствований на 2020 год предполагает привлечение 2,3 трлн рублей). Возможный дефицит бюджета в этом году Минфин оценивает в 3—4 трлн рублей. В министерстве на запрос Bloomberg не ответили.
Источники агентства также сообщили, что министерство продолжит использовать средства Фонда национального благосостояния для покрытия дефицита бюджета. В начале марта после падения цен на нефть Минфин объявил о продаже валюты на рынке, напоминает Bloomberg.
Как отмечает агентство, дополнительное давление на российскую экономику оказывают меры, принятые в стране для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. В конце марта Bloomberg со ссылкой на источник сообщало, что правительство рассматривает неофициальный негативный прогноз развития ситуации с коронавирусом, согласно которому по итогам года российская экономика может сократиться на 5—10%.
По оценке Citigroup Inc., российская нефть марки Urals сейчас торгуется на уровне ниже 20 долларов за баррель, что может равняться дефициту бюджета в 2% ВВП. В марте, по данным Минфина, средняя цена Urals составила 29,17 доллара за баррель, что в 2,3 раза меньше по сравнению с мартом предыдущего года (66 долларов за баррель). 31 марта российская нефть подешевела до 13 долларов за баррель (при такой стоимости обнуляются экспортные пошлины на нефть и резко снижается НДПИ, которые приносят российскому бюджету больше трети доходов), а на следующий день ее расчетная цена стала отрицательной.
В середине марта глава Минфина Антон Силуанов заявил, что при сохранении низких цен на нефть дефицит российского бюджета составит 0,9% ВВП вместо ранее ожидавшегося профицита в 0,8%. Источники РБК отмечали, что из-за падения цен на нефть ниже базового для бюджета уровня (42,4 доллара за баррель Urals в 2020 году) на предусмотренные ранее вложения в инвестпроекты накопленных сверхдоходов от нефти может не хватить, поскольку Минфин будет вынужден продавать валюту из резервов для компенсации выпадающих нефтегазовых доходов федерального бюджета.
Цены на нефть начали снижаться 6 марта на фоне сообщений о том, что страны ОПЕК+ не смогли договориться о новом сокращении добычи, и о развале сделки. 2 апреля президент США Дональд Трамп сообщил, что российский лидер Владимир Путин провел телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Аль Саудом, однако в Кремле опровергли эту информацию. В тот же день стало известно, что саудовская сторона призвала провести срочную встречу стран — участниц ОПЕК+, чтобы прийти к справедливому соглашению о балансировке рынка. На этом фоне стоимость нефти марки Brent подскочила на 33%, до 36 долларов за баррель, однако после опровержения Кремля скорректировалась до 29,9 доллара. Цена нефти WTI выросла на 22%, до 24,7 доллара за баррель.