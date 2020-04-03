Работающие граждане старше 65 лет, выбравшие режим самоизоляции в условиях пандемии, смогут получить больничный с 6 по 19 апреля, говорится в сообщении Минтруда. Это не потребует от граждан заполнения документов. Оплата больничного листа произойдет напрямую из средств Фонда социального страхования (ФСС).

Работодатель должен будет перевести граждан из группы риска на удаленную работу с выплатой полной заработной платы или передать в ФСС данные для оформления пособия по временной нетрудоспособности.

«При стаже более восьми лет дни нетрудоспособности оплачиваются в 100% размере. За базу берется среднемесячный заработок, но не более максимально возможного размера пособия (средний максимальный размер — 69 961,65 рубля в месяц)», — поясняет Минтруд.

Выплата пособий будет осуществляться ФСС России единовременно за весь указанный период в течение семи календарных дней со дня формирования электронного листка нетрудоспособности.