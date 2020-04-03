Президент РФ Владимир Путин поручил правительству при участии информационно-телекоммуникационных компаний предоставить гражданам бесплатный доступ к российским интернет-ресурсам, пишет «Российская газета» . Доклад необходимо подготовить до 10 апреля.

Доступ предоставляется в том числе для получения государственных услуг, дистанционного обучения, дистанционного заказа лекарств.

Путин указал обеспечить предоставление гражданам, в том числе через СМИ и Интернет, своевременной и достоверной информации о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в России и мире. Также поручено провести разъяснительную работу с населением по вопросам профилактики инфекции.