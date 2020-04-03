Банк «Уралсиб» поднял ставки по вкладам «Высота» и «Пока вы дома», а также уменьшил по ним минимальные суммы.

Доходность депозита «Высота» (оформляется на 91, 181, 367, 732 дня) составит 5,5—6% годовых (ранее — 4,8—6%).

По вкладу «Пока вы дома» (на 200 дней) проценты начисляются по периодам. Средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств составит 5,5% годовых (вместо 5,38%).

Минимальная сумма депозитов равна 30 тыс. рублей (ранее — 100 тыс. рублей).



Дополнительные взносы не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.