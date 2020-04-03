Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассчитывает, что банки смогут в ближайшие дни отладить систему выдачи льготных кредитов для предпринимателей, чей бизнес не может функционировать в условиях применения мер по нераспространению коронавируса в России.

«Мы знаем, что уже вчера, в первый день после документального оформления этой инициативы [о выдаче льготных кредитов], были обращения в банки. Там еще не совсем система налажена. Но вчера были первые сутки. Надеемся, что буквально на днях это все заработает», — сказал Песков.

В Совфеде предложили дать бизнесу деньги институтов развития По мнению экспертов, на данный момент реально вовлечь в экономику по крайней мере 100 млрд рублей свободных средств.

Он рекомендовал бизнесменам, терпящим убытки из-за пандемии коронавируса, «воспользоваться той поддержкой, которая ранее была озвучена правительством». «Бизнес может оформить соответствующие льготные кредиты в банках. <…> И воспользоваться другими мерами поддержки, которые были озвучены», — посоветовал Песков.

Комментируя вопрос о том, есть ли у Кремля план действий на случай массового разорения предприятий малого и среднего бизнеса, а также спровоцированного этим роста безработицы граждан, Песков заметил, что «разные экономисты озвучивают самые разные сценарии, включая самые пессимистические». «Обстановка действительно непростая, — признал пресс-секретарь Путина. — Она беспрецедентная. Разумеется, правительство мониторит ситуацию, не то что ежедневно, а ежечасно». Он добавил, что в зависимости от того, как будут развиваться события, будут выстраиваться сценарии мер поддержки.