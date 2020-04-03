Трансстройбанк повысил ставки по трем рублевым вкладам.
«Доходный» (сроки привлечения составляют 91, 181, 271, 365, 400, 540 дней) открывается под 4,65—6,25% годовых (вместо 4,05—5,65%). Пополнение счета не предусмотрено. Проценты выплачиваются в конце срока.
Депозиты «Ежемесячный» и «Ежемесячный онлайн» (на 181, 271, 365, 400, 540 дней) оформляются под 4,55—6,1% годовых (ранее — под 3,95—5,5%). Предусмотрена возможность внесения дополнительных взносов. Проценты выплачиваются ежемесячно.
Минимальная сумма вкладов — 10 тыс. рублей.