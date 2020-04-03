Круг банков, выдающих неотложные кредиты малому и среднему бизнесу (МСБ) на выплату заработных плат сотрудникам, должен быть расширен, так как данная программа является востребованной среди предпринимателей в период нестабильности в экономике, вызванной коронавирусом. Такое мнение высказал глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин.

Ранее на встрече бизнесменов с президентом РФ Владимиром Путиным первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что правительство РФ прорабатывает возможность выдачи неотложных кредитов на выплату заработных плат. Первыми к программе подключились Сбербанк и ВТБ. Белоусов пояснял, что это «неотложные кредиты на выплату заработной платы с субсидированием процентных ставок, в предельном случае — до нуля, и с высоким гарантийным покрытием».

В Сбербанке оценили возможный объем выдачи кредитов МСБ на зарплатные цели по кризисной госпрограмме Ставка по кредитам в рамках программы — нулевая.

«Я хочу сказать, что это очень востребованный на сегодняшний день инструмент среди предприятий малого бизнеса, которые оказались в сложной ситуации. Всем хочется сохранить кадры даже в самой непростой ситуации. Выплаты зарплат на этот период — сейчас самая востребованная мера и, полагаю, хороший инструмент, очень нужный и очень востребованный, но его нужно быстро распространять по стране», — сказал Катырин.

Он считает, что ЦБ должен определить «более широкий круг банков, которым разрешается и доверяется такая работа». При этом отметил, что по данной программе должен быть установлен контроль за банками в части того, как они распоряжаются средствами.