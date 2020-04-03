Экономическая жизнь России не должна останавливаться, поэтому в каждом регионе нужно тщательно подойти к вопросу о том, какие предприятия и учреждения продолжат деятельность в нерабочий период. Об этом заявил в пятницу премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает ТАСС.

На совместном заседании в режиме видеоконференции президиума координационного совета при правительстве и рабочей группы Госсовета по борьбе с коронавирусом премьер-министр напомнил, что главам регионов были даны полномочия решать, какой именно режим работы предприятий и учреждений вводить на своих территориях.

«Важно все тщательно взвесить и определить действительно необходимые для жизнедеятельности того или иного региона предприятия, которые продолжат работать. Даже в такой сложной ситуации экономическая жизнь страны останавливаться не должна», — сказал Мишустин. Он добавил, что, «если будут необходимы более жесткие ограничения в отношении системообразующих компаний, школ, вузов, их нужно согласовывать с правительством России».

Также Мишустин заявил, что пик распространения коронавируса в России пока не пройден, поэтому нужно учитывать в том числе и самый сложный сценарий развития ситуации.

«Понятно, что пик заболеваемости пока не пройден, и нельзя исключать развития событий по самому сложному сценарию», — сказал глава Кабмина.

Мишустин подчеркнул, что больницы в регионах РФ должны быть полностью готовы к приему заразившихся коронавирусом. Он также отметил, что правительство делает все, чтобы затормозить распространение инфекции, в ежедневном режиме принимая решения по поддержке здравоохранения.



Премьер-министр потребовал обеспечить полную безопасность работы медиков при борьбе с коронавирусом и контролировать, чтобы региональные больницы были полностью укомплектованы ключевыми на данный момент специалистами.