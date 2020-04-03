Центробанк смягчает требования к минимальному рейтингу кредитных организаций для их участия в новой программе льготного рефинансирования малого и среднего бизнеса, объявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.

Теперь для участия в новой программе льготного рефинансирования под 4% с лимитом в 500 млрд рублей, в том числе по совместной программе с правительством по кредитам на зарплату, кредитной организации достаточно иметь рейтинг «A-» (ранее «АА»).

«Банки с такими рейтингами смогут получить кредиты по программе без обеспечения. Это существенно расширит круг банков, с 31 до 64, сделает программу более доступной для малого и среднего бизнеса», — подчеркнула председатель ЦБ.