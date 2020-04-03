Президент России Владимир Путин рекомендовал Центробанку и правительству проработать возможность размещения средств пенсионных резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений негосударственными пенсионными фондами в фонды прямых и венчурных инвестиций. Рекомендацию глава государства дал по итогам встречи с ведущими российскими инвесторами, состоявшейся 11 марта, передает ТАСС со ссылкой на информацию Кремля.

«Рекомендовать Банку России совместно с правительством РФ проработать вопрос о возможности размещения средств пенсионных резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений негосударственными пенсионными фондами в фонды прямых и венчурных инвестиций», — говорится в перечне поручений по итогам встречи.



На встрече президента с инвесторами с соответствующей идеей выступил основатель и управляющий партнер компании Almaz Capital Partners Александр Галицкий. Путин заметил, что это фактически его скорректированные предложения 2018 года. Глава государства признал, что идея хорошая, но предупредил, что «очень трудно будет убедить коллег, руководителей этих фондов, сброситься в какой-то единый фонд».