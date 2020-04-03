В адрес банков поступило около 27 тыс. заявлений от заемщиков об изменении условий кредитного договора в связи со снижением дохода в результате распространения коронавируса, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина во время онлайн-конференции.

По состоянию на 1 апреля рассмотрено более 12,5 тыс. таких заявлений: из них 9,8 тыс. приходится на потребительские кредиты, 2,7 тыс. — на ипотечные. Удовлетворено 2,1 тыс. обращений граждан. По данным ЦБ, от малых и средних предприятий (МСП) десять крупнейших банков получили 16 тыс. обращений, из них рассмотрено около 1,1 тыс. и удовлетворено порядка 95%.

«Мы видим, что сейчас пока обращения МСП удовлетворяются в большей степени, чем обращения населения, это связано в том числе с тем, что наши регуляторные послабления (по МСП. — Прим. ред.) вступили в силу на неделю раньше», — отметила Набиуллина. Она рассчитывает, что ситуация изменится после вступления в силу закона о кредитных каникулах для граждан и МСП. Тогда у банков появится не только право, но и обязанность предоставлять такие отсрочки.

Центробанк смягчит требования к банкам при выдаче льготных кредитов МСП Теперь для участия в новой программе льготного рефинансирования под 4% с лимитом в 500 млрд рублей, в том числе по совместной программе с правительством по кредитам на зарплату, кредитной организации достаточно иметь рейтинг «A-» (ранее «АА»).

Напомним, накануне Совет Федерации одобрил поправки, согласно которым граждане и индивидуальные предприниматели (ИП), доход которых за предыдущий месяц упал на 30% по сравнению со средним доходом в 2019 году, могут рассчитывать на кредитные каникулы сроком до шести месяцев. Банки в этом случае не смогут применять какие-либо штрафы и неустойки к заемщику. Еще до принятия закона крупнейшие кредитные организации объявили о своих программах отсрочки для пострадавших от коронавируса.