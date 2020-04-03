Сбербанк должен подключиться к Системе быстрых платежей (СБП) в полном объеме к июню, рассчитывает глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Сейчас работы идут по графику, дополнительно согласованному со Сбербанком, по ходу подключения к Системе быстрых платежей. И мы ожидаем подключения в полном объеме в июне», — заявила председатель Центробанка на онлайн-пресс-конференции.

Ранее Сбербанк сообщил, что подключил СБП для ограниченного круга клиентов. Первый перевод через мобильное приложение был проведен 31 марта.

Сбербанк подключился к Системе быстрых платежей Кредитная организация 31 марта успешно осуществила пилотные переводы.

Сбербанк, как и другие системно значимые банки, должен был подключиться к СБП до 1 октября 2019 года, но сделать этого не успел. За несвоевременное выполнение требования ЦБ несколько раз штрафовал кредитную организацию, общий объем штрафов регулятор не раскрывает.