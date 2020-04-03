Антикризисные действия правительства направлены в первую очередь на сохранение занятости населения и поддержку компаний в пострадавших отраслях, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе брифинга в правительстве. Трансляция велась на канале «Россия-24».

«Основной задачей всех антикризисных действий правительства является сохранение занятости и поддержка компаний. Для этого нам необходимо максимально высвободить все ресурсы компаний на выплату заработной платы работникам», — сказал Решетников.

Кабмин выделит 2,6 млрд рублей для сохранения занятости в пострадавших отраслях Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Он добавил, что основным элементом антикризисного плана является отсрочка уплаты налогов и сборов для малых и средних предприятий (МСП) в пострадавших отраслях, общий объем отсрочки составляет 140 млрд рублей. «Всего на сегодняшний день у нас более 3 миллионов человек работает в тех секторах, которые относятся к числу пострадавших», — добавил Решетников.

Министр напомнил, что правительство утвердило программу, согласно которой на полгода могут быть перенесены все платежи по телу кредита. По оценкам Минэкономразвития, программа охватит 10% всего кредитного портфеля МСП.