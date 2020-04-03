На фоне кризиса потребительская модель может на ближайшее время измениться в пользу увеличения доли товаров первой необходимости, что негативно скажется на спросе на жилье в России. Об этом говорится в подготовленной экспертами Центробанка аналитической записке «Жилищное строительство» .

С учетом того что динамика расходов на недвижимость, по оценкам Банка России, коррелирует с динамикой ввода жилья в эксплуатацию с лагом около года, в 2020 году годовой темп прироста спроса на жилье может формироваться вблизи нуля. «Более высокие, чем ожидается, темпы роста спроса на жилье могут сложиться в условиях ускорения роста заработной платы, а также расходов бюджета, в том числе в рамках различных мер поддержки рынка жилья. Вместе с тем в условиях распространения коронавируса и неопределенности относительно динамики доходов на горизонте ближайших месяцев потребительская модель населения может быть временно скорректирована в пользу увеличения доли потребления товаров первой необходимости. Это, в свою очередь, может оказать негативное влияние на спрос на жилье», — отмечается в материале.



Авторы констатируют, что пандемия новой коронавирусной инфекции в мире, включая Россию, является значимым риском для динамики доходов. «Масштаб ее влияния на рынок труда и темпы прироста заработных плат будет зависеть от скорости распространения коронавируса, а также от характера и продолжительности действия карантинных мер и ограничений на производственную активность в российской экономике», — пишут аналитики ЦБ.