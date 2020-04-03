Торгово-промышленная палата России, которая (единственная в стране) занимается выдачей заключений об обстоятельствах непреодолимой силы по внешнеторговым контрактам, выдала соответствующие документы ряду системообразующих компаний РФ, сообщил в пятницу ТАСС глава палаты Сергей Катырин.

«Что касается внешнеторговых сделок, мы занимались в первую очередь системообразующими компаниями. У нас уже выданы сертификаты «Аэрофлоту». Это была непростая работа, потому что у «Аэрофлота» 280 лизинговых договоров», — сказал он.

Катырин также сообщил, что ТПП выдала заключения об обстоятельствах непреодолимой силы по внешнеторговым контрактам «Росатому» и «Рособоронэкспорту».

«Заключения выданы «Рособоронэкспорту», «Росатому» и ряду других компаний, в основном масштабного характера, которые имеют десятки, а иногда сотни различных договоров», — сказал он.

Также на рассмотрении ТПП находится заявка председателя наблюдательного совета группы компаний Bosco di Ciliegi, под управлением которого находится московский ГУМ, Михаила Куснировича, добавил глава палаты.

По словам Катырина, всего в палату с 18 марта, когда начался прием заявок, поступили обращения от 250 компаний, из них рассмотрены порядка 180, выдано более 20 заключений.

Как обстоятельства непреодолимой силы ТПП подтверждает те ограничительные или иные специальные меры, которые принимает правительство России, если из-за них российская компания не может выполнить свои контрактные обязательства перед иностранным партнером, пояснял ранее Катырин.

В пятницу также сообщается, что Минэкономразвития подготовило обновленный перечень системообразующих предприятий с учетом предложений отраслевых министерств, в настоящее время он находится в процессе обсуждения.

«Минэкономразвития подготовило обновленный перечень системообразующих предприятий, базирующийся на предыдущем списке компаний, состоящем из 646 организаций. Уточненный перечень системообразующих предприятий в настоящее время находится в процессе обсуждения, к публикации пока не планируется», — говорится в цитируемом агентством ТАСС сообщении МЭР.



Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительством сформирован перечень системообразующих предприятий, который включает 650 компаний, а с дочерними и зависимыми обществами — до 4 тыс. организаций. Организован мониторинг их финансово-экономического состояния, по результатам которого будет разработан комплекс мер поддержки.

