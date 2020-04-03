Малый и средний бизнес (МСБ) в пострадавших из-за ситуации с коронавирусом отраслях сможет получить кредит под 0% для выплат зарплат сотрудникам. Расчет будет производиться исходя из одного минимального размера оплаты труда (МРОТ) на каждого сотрудника. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе брифинга в правительстве.

«Если, несмотря на все это, предприятия столкнутся с дефицитом средств на выплату заработной платы, запущена программа кредитования под ноль [процентов] на цели заработной платы. Предприятия малого и среднего бизнеса в пострадавших отраслях могут обратиться и получить кредит в размере одного минимального размера оплаты труда (с учетом социальных взносов) в расчете на каждого сотрудника в компании на шесть месяцев, и проценты по этому кредиту будут покрыты из федерального бюджета», — сказал министр.

Он добавил, что по прошествии шести месяцев этот кредит будет оформлен под 4%. Общий объем программы составляет 150 млрд рублей, она рассчитана на охват 1,5 млн занятых.