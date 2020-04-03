После преодоления пандемии можно ожидать активизации граждан на рынке рефинансирования ипотеки. Такое мнение высказывают эксперты Центробанка в аналитической записке «Жилищное строительство» .

Как отмечается в обзоре, в 2019 году для российского рынка ипотечного кредитования по-прежнему была характерна практика досрочного погашения ипотечных кредитов. Такое погашение осуществлялось как за счет собственных средств заемщика (в том числе и в тех случаях, когда заемщик привлекал средства на завышенный срок, страхуясь от будущих колебаний своих доходов), так и за счет рефинансирования кредита в другом банке. Поэтому, хотя за 2019 год были выданы новые кредиты на общую сумму свыше 2,8 трлн рублей, портфель ипотечных кредитов увеличился менее чем на 1,1 трлн. Кредиты общим объемом около 1,5 трлн рублей были планово или досрочно погашены (с учетом списания кредитов с баланса банков в рамках операций по ипотечной секьюритизации). Наиболее активно погашение кредитов происходило в конце года, когда снижение рыночных ставок повысило привлекательность операций по рефинансированию выданных ранее кредитов, уточняют аналитики.

В материале в числе прочего указано, что ипотечные ставки в феврале этого года обновили исторический минимум, опустившись до 8,7% годовых.



«После преодоления пандемии нового коронавируса и возобновления снижения ставок в российской экономике, в том числе по ипотечным кредитам, можно ожидать роста операций по рефинансированию, являющихся важным инструментом в конкуренции банков за заемщика. Это будет способствовать снижению нагрузки на заемщиков, связанной с обслуживанием долга, и, соответственно, дальнейшему снижению кредитных рисков по ипотечным кредитам. В сложившихся условиях ипотечные кредиты будут сохранять привлекательность для банков и оставаться важным источником финансирования жилищного строительства», — заключают авторы аналитической записки.