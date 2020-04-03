Никакой пакет мер поддержки экономики сейчас не может быть признан достаточным, потому что ситуация развивается очень быстро, и правительство РФ работает над дополнительными такими мерами, заявил на брифинге в пятницу глава Минэкономразвития России Максим Решетников.

«На сегодняшний момент ни один пакет мер не может быть признан достаточным, потому что ситуация очень быстро развивается. Мы сейчас получаем много предложений от предпринимательского сообщества. Минэкономразвития и другие ведомства все это собирают, обобщают. На основе этих предложений мы разрабатываем дополнительные меры, которые будем предлагать к реализации», — сказал Решетников.