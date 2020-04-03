Рубль завершил основную валютную сессию пятницы укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск понизился на 9 копеек к предыдущему закрытию и составил 77,1625 рубля. С начала торговой сессии было проведено 72 тыс. сделок на 3,6 млрд долларов, диапазон котировок составил 76,545—77,73 рубля за доллар.



Курс евро на тот же момент времени составил 83,2825 рубля, уменьшившись на 58 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 13 тыс. сделок на 621,9 млн евро по курсам от 82,65 до 84,0925 рубля за евро.

Российская валюта сегодня крепче обычного, замечает аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Емельянов. Минимальные значения валют сегодня составляли еще 76,55 и 82,65 рубля соответственно, уточняет он.

«На следующей неделе мы ожидаем серьезное расширение диапазона колебаний валютных пар. Минимум по доллару может доходить до 75,5, по евро — 80 рублей. Максимальные отметки, на которые может пойти валюта, составляют: 80 рублей по доллару и 89 — по евро», — комментирует эксперт.